В Саратове разработали станцию для быстрой зарядки и замены аккумуляторов дронов

САРАТОВ, 21 ноября. /ТАСС/. Разработчики в Саратове создали станцию наземного базирования для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Она позволит обеспечить непрерывную работу дронов и сократить время их простоя благодаря быстрой зарядке и замене аккумуляторов, сообщили ТАСС в пресс-службе Саратовского государственного технического университета (СГТУ) им. Ю. А. Гагарина.
«Основная функция разработанной станции заключается в быстрой автоматической замене и зарядке аккумуляторов, что позволяет обеспечить непрерывную работу дронов и сократить время их простоя. Кроме того, система обладает возможностью одновременной бесконтактной зарядки нескольких батарей», — отметили в вузе.
По словам разработчиков, сейчас одной из главных проблем современных БПЛА является их время полета, которое составляет 30−40 минут, а также время зарядки самого аккумулятора.
Как пояснили в СГТУ, особенностью разработанной станции является возможность автоматической замены аккумуляторной батареи. Бесконтактный способ зарядки убирает потребность в точном позиционировании БПЛА. Как подчеркнули в вузе, эти функции отличают разработку от аналогов, которые практически отсутствуют на российском рынке. Также созданное устройство обладает небольшими габаритами, что открывает дополнительные возможности для его размещения.
«Станция оборудована четырьмя слотами для установки аккумуляторов, что обеспечивает наличие нескольких заранее заряженных батарей. А система беспроводной зарядки использует принцип бесконтактной передачи энергии, благодаря которой зарядка происходит без необходимости точного механического соединения. Для защиты от [неблагоприятных] погодных условий предусмотрен купол с водоотталкивающим покрытием», — привели в пресс-службе слова одного из авторов проекта Варвары Усачевой.
Авторами разработки стали студенты кафедры «Техническая механика и мехатроника» института машиностроения, материаловедения и транспорта СГТУ им. Ю. А. Гагарина. Проект выполняется под руководством сотрудников кафедры «Техническая механика и мехатроника».