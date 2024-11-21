В Саратове разработали станцию для быстрой зарядки и замены аккумуляторов дронов

Как пояснили в СГТУ, особенностью разработанной станции является возможность автоматической замены аккумуляторной батареи. Бесконтактный способ зарядки убирает потребность в точном позиционировании БПЛА. Как подчеркнули в вузе, эти функции отличают разработку от аналогов, которые практически отсутствуют на российском рынке. Также созданное устройство обладает небольшими габаритами, что открывает дополнительные возможности для его размещения.