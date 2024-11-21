«Мама и жена уговаривали остаться»: в Нефтекамске простятся с погибшим в СВО 24-летним Кириллом Кутлиным

Сегодня утром, 21 ноября, в башкирском городе Нефтекамск пройдет церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции ефрейтором Кириллом Кутлиным. Об этом рассказала пресс-служба мэрии.
Кирилл Александрович родился 19 февраля 2000 года в Нефтекамске. В 2014-ом он окончил школу № 16 и потом поступил в Нефтекамский многопрофильный колледж на специальность «Сварщик». В 2018-ом ушел в армию.
Принять участие в спецоперации молодой человек хотел еще в 2022 году, но долгое время мама и жена уговаривали его остаться. Тем не менее, осенью 2023-го он все же заключил контракт с российским Министерством обороны и уехал в зону СВО. Парня не стало 10 ноября 2023-го.
Родные и близкие вспоминают Кирилла Александровича как доброго, спокойного, уравновешенного и отзывчивого человека, который был прекрасным отцом и супругом.
— С удовольствием проводил время с семьей. С дочкой и женой часто выезжал на природу и проявлял заботу о близких, — рассказывают земляки.
Церемония прощания с Кириллом Кутлиным и траурный митинг состоятся сегодня в Нефтекамске в 09:00 в фойе Городского центра культуры.
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