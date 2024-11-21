«Мама и жена уговаривали остаться»: в Нефтекамске простятся с погибшим в СВО 24-летним Кириллом Кутлиным

Принять участие в спецоперации молодой человек хотел еще в 2022 году, но долгое время мама и жена уговаривали его остаться. Тем не менее, осенью 2023-го он все же заключил контракт с российским Министерством обороны и уехал в зону СВО. Парня не стало 10 ноября 2023-го.