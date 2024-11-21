На уборку улиц от снега в Омске вышла «зеленая служба»

Ночной снегопад осложнил ситуацию на дорогах Омска. Этим утром город традиционно встал в пробки. Мэр Омска Сергей Шелест поручил организовать круглосуточную уборку города от снега, в том числе в часы пик. «В связи с погодными условиями дал поручение руководителю Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Александровичу Глебову простроить дневную работу окружных ДЭУ таким образом, чтобы, не мешая движению автотранспорта в часы пик, очистить основные дороги от снега. Выводим всю имеющуюся в нашем распоряжении снегоуборочную технику — 319 единиц, всех сотрудников УДХБ, в том числе, “зеленую службу”, занимающихся ручной очисткой тротуаров и остановочных пунктов», — рассказал градоначальник.