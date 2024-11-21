В Пермском крае ускорился рост цен на топливо

Рост цен на топливо ускорился в Пермском крае, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на данные Росстата.
Статистика показывает, что с 12 по 18 ноября средняя стоимость литра бензина в Прикамье увеличилась на 18 копеек, составив 59,54 рубля.
В итоге бензин марки АИ-92 подорожал до 53,97 рубля, марки АИ-95 — до 58,63 рубля, АИ-98 — до 81,64 рубля.
Увеличились цены и за литр дизельного топлива: они выросли на 34 копейки.
Таким образом, Пермский край сохранил статус субъекта с самыми высокими ценами на топливо в Приволжском федеральном округе.