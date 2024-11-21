В Омской области пенсионерка получит компенсацию за травму у подьезда

Прокуратура встала на защиту прав потерпевшей и подала в суд иск о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба. Было установлено, что управляющая компания, ответственная за содержание дома, ненадлежащим образом выполнила свои обязанности по уборке общей территории.