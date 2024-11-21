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В Омской области пенсионерка получит компенсацию за травму у подьезда

Калачинская межрайонная прокуратура рассмотрела обращение 80-летней местной жительницы о нарушении ее прав.

Источник: Комсомольская правда

В Калачинском районе пенсионерка получит компенсацию за падение в гололед. В феврале 2024 года пожилая женщина поскользнулась на обледеневшем пороге при входе в собственный подъезд и упала.

Пенсионерка получила серьезные травмы и была вынуждена длительное время проходить лечение.

Прокуратура встала на защиту прав потерпевшей и подала в суд иск о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба. Было установлено, что управляющая компания, ответственная за содержание дома, ненадлежащим образом выполнила свои обязанности по уборке общей территории.

Калачинский городской суд Омской области удовлетворил требования прокуратуры и постановил взыскать с управляющей компании компенсацию в пользу пенсионерки в размере 154 тыс. рублей.