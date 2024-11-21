В Омской области пенсионерка получит компенсацию за травму у подьезда

В Калачинском районе пенсионерка получит компенсацию за падение в гололед. В феврале 2024 года пожилая женщина поскользнулась на обледеневшем пороге при входе в собственный подъезд и упала.
Пенсионерка получила серьезные травмы и была вынуждена длительное время проходить лечение.
Прокуратура встала на защиту прав потерпевшей и подала в суд иск о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба. Было установлено, что управляющая компания, ответственная за содержание дома, ненадлежащим образом выполнила свои обязанности по уборке общей территории.
Калачинский городской суд Омской области удовлетворил требования прокуратуры и постановил взыскать с управляющей компании компенсацию в пользу пенсионерки в размере 154 тыс. рублей.