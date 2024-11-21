Пермский «Молот» в овертайме проиграл «Южному Уралу»

«Молот» первым открыл счет, но не сумел развить успех. Гости сначала сравняли счет, а затем вырвали победу в дополнительном периоде. Пермяки проиграли — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1). В составе хозяев льда шайбу забросил Ярослав Зыков, гостей — Владислав Рвачев и Игорь Сафонов.