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Пермский «Молот» в овертайме проиграл «Южному Уралу»

Пермяки проиграли хоккеистам из Орска на своем льду.

Источник: БЕЛТА

Орский «Южный Урал» одержал волевую победу в Перми над «Молотом». Судьбу матча решил овертайм.

«Молот» первым открыл счет, но не сумел развить успех. Гости сначала сравняли счет, а затем вырвали победу в дополнительном периоде. Пермяки проиграли — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1). В составе хозяев льда шайбу забросил Ярослав Зыков, гостей — Владислав Рвачев и Игорь Сафонов.

Добытое очко позволило команде из Перми подняться на 12-е место в турнирной таблице регулярного сезона ВХЛ.

Следующий матч «Молот» проведет 22 ноября, соперником будет «Магнитка». (6+).

В Перми «Молот» крупно победил челябинский «Челмет». Пермяки с победы начали очередную серию домашних матчей.

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