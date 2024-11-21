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Сотрудник ГАИ в Красноярске шесть лет получал взятки от перевозчика

Руководителя отделения технадзора красноярской ГАИ подозревают во взяточничестве. Сообщил о преступлении предприниматель, который шесть лет платил за покровительство.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники второго управления по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК России работают над уголовным делом, которое заведено на начальника отделения технадзора красноярской ГАИ. Полицейского подозревают в крупной взятке.

По предварительным данным, коррупционная схема работала, начиная с 2018 года. За шесть лет перевозчик передал мздоимцу около 400 тысяч рублей. Деньги предприниматель платил за уменьшение числа проверок и более снисходительное отношение инспекторов.

Сообщил о взятках тот самый предприниматель. Он освобожден от ответственности. А полицейского могут арестовать.

В случае подтверждения вины ему грозит не только уголовное наказание, но также и увольнение из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Пока что он отстранен от работы.