Сотрудник ГАИ в Красноярске шесть лет получал взятки от перевозчика

Сотрудники второго управления по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК России работают над уголовным делом, которое заведено на начальника отделения технадзора красноярской ГАИ. Полицейского подозревают в крупной взятке.
По предварительным данным, коррупционная схема работала, начиная с 2018 года. За шесть лет перевозчик передал мздоимцу около 400 тысяч рублей. Деньги предприниматель платил за уменьшение числа проверок и более снисходительное отношение инспекторов.
Сообщил о взятках тот самый предприниматель. Он освобожден от ответственности. А полицейского могут арестовать.
В случае подтверждения вины ему грозит не только уголовное наказание, но также и увольнение из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Пока что он отстранен от работы.