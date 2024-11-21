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Красноярская многоуровневая парковка на ул. Красной Армии признана лучшей в России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве состоялся конкурс инновационных проектов в сфере недвижимости GOOD INNOVATIONS. Он проводится уже девять лет.

Источник: Соцсети

В 2024 году в конкурсе появилась номинация «Лучшее парковочное пространство», и красноярская многоуровневая парковка на ул. Красной Армии заняла в ней первое место.

Судьи высоко оценили конструктивные особенности паркинга, инфраструктуру и автоматизацию, комфорт использования, которые делают пользование паркингом более удобным. Особую роль также сыграли экологичность, комплексность решения и архитектурное оформление здания и уникальные фасадные часы каркасного типа с активными шестеренками и подсветкой. Это единственные фасадные часы в России такого типа и размера, сообщается на сайте конкурса.

Многоэтажное административно-производственное здание с размещением гаража-стоянки возвел «Центр транспортной логистики» г. Красноярска в рамках программы развития городской транспортной инфраструктуры и реализации проекта «Сеть платных парковок в историческом центре Красноярска», рассказала пресс-служба Минтранса Красноярского края.