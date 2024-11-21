Красноярская многоуровневая парковка на ул. Красной Армии признана лучшей в России

Судьи высоко оценили конструктивные особенности паркинга, инфраструктуру и автоматизацию, комфорт использования, которые делают пользование паркингом более удобным. Особую роль также сыграли экологичность, комплексность решения и архитектурное оформление здания и уникальные фасадные часы каркасного типа с активными шестеренками и подсветкой. Это единственные фасадные часы в России такого типа и размера, сообщается на сайте конкурса.