Красноярская многоуровневая парковка на ул. Красной Армии признана лучшей в России

В 2024 году в конкурсе появилась номинация «Лучшее парковочное пространство», и красноярская многоуровневая парковка на ул. Красной Армии заняла в ней первое место.
Судьи высоко оценили конструктивные особенности паркинга, инфраструктуру и автоматизацию, комфорт использования, которые делают пользование паркингом более удобным. Особую роль также сыграли экологичность, комплексность решения и архитектурное оформление здания и уникальные фасадные часы каркасного типа с активными шестеренками и подсветкой. Это единственные фасадные часы в России такого типа и размера, сообщается на сайте конкурса.
Многоэтажное административно-производственное здание с размещением гаража-стоянки возвел «Центр транспортной логистики» г. Красноярска в рамках программы развития городской транспортной инфраструктуры и реализации проекта «Сеть платных парковок в историческом центре Красноярска», рассказала пресс-служба Минтранса Красноярского края.