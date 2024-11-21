Екатеринбург стал самым спортивным миллионником в РФ

Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Город получит премию в номинации «Лучшая муниципальная практика информационно-просветительской работы по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом». На втором и третьем месте оказались Казань и Омск.
В конкурсе приняли участие 110 городов России. Организатором состязания является Министерство спорта России при поддержке АНО «Диалог Регионы». Жюри оценивало участников по таким критериям, как: комплексность подхода к популяризации и развитию спорта; ширина охвата программ и акций; доля жителей, вовлеченных в занятия физкультурой и спортом; вовлеченность в активный образ жизни всех слоев населения.
На сегодняшний день в Екатеринбурге действует 2 898 спортивных объектов: 1 300 плоскостных сооружений, 463 зала, 6 стадионов, 66 бассейнов, 42 тира, 13 ледовых арен, 11 лыжных баз, 1 биатлонный комплекс и 996 тренировочных зон.
Среди наиболее масштабных спортивных сооружений: Дворец водных видов спорта, Центр художественной и эстетической гимнастики, Дворец дзюдо. По существующей статистике спортом системно занимается более половины населения Екатеринбурга.
Как ранее сообщалось, подведены итоги II регионального конкурса «Лучший муниципальный проект по укреплению общественного здоровья в Свердловской области». В нем приняло участи 30 муниципалитетов со всего Среднего Урала. Победителями конкурса стали 15 команд, разработавших и реализовавших передовые инициативы по укреплению общественного здоровья в муниципальных образованиях региона.