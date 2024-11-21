Екатеринбург стал самым спортивным миллионником в РФ

В конкурсе приняли участие 110 городов России. Организатором состязания является Министерство спорта России при поддержке АНО «Диалог Регионы». Жюри оценивало участников по таким критериям, как: комплексность подхода к популяризации и развитию спорта; ширина охвата программ и акций; доля жителей, вовлеченных в занятия физкультурой и спортом; вовлеченность в активный образ жизни всех слоев населения.