В Башкирии потеплеет до +4 градусов

Как ранее сообщал Башинформ со ссылкой на Башгидромет, во второй половине недели погоду в Башкирии определит западная периферия антициклона. Будет поступать теплая воздушная масса с южных широт. В эти дни ожидаются значительные положительные аномалии температуры воздуха. Среднесуточные температуры воздуха будут превышать норму на 4−6 градусов.