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В Башкирии потеплеет до +4 градусов

В Башкирии в ближайшие дни потеплеет до +4 градусов, сообщили синоптики региона.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 65% 751 мм рт. ст. +10°
Источник: Башинформ

Сегодня днем будет без существенных осадков. В отдельных районах гололед. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем −3, +2 градуса.

В пятницу, 22 ноября, вновь без существенных осадков. Ветер южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью — 1, −6 градусов, днем −1,+4.

В субботу, 23 ноября, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед. Ветер юго-восточный умеренный, ночью в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью — 1, −6 градусов, днем — 1, +4.

Как ранее сообщал Башинформ со ссылкой на Башгидромет, во второй половине недели погоду в Башкирии определит западная периферия антициклона. Будет поступать теплая воздушная масса с южных широт. В эти дни ожидаются значительные положительные аномалии температуры воздуха. Среднесуточные температуры воздуха будут превышать норму на 4−6 градусов.