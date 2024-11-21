В Башкирии потеплеет до +4 градусов

Сегодня днем будет без существенных осадков. В отдельных районах гололед. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем −3, +2 градуса.
В пятницу, 22 ноября, вновь без существенных осадков. Ветер южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью — 1, −6 градусов, днем −1,+4.
В субботу, 23 ноября, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед. Ветер юго-восточный умеренный, ночью в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью — 1, −6 градусов, днем — 1, +4.
Как ранее сообщал Башинформ со ссылкой на Башгидромет, во второй половине недели погоду в Башкирии определит западная периферия антициклона. Будет поступать теплая воздушная масса с южных широт. В эти дни ожидаются значительные положительные аномалии температуры воздуха. Среднесуточные температуры воздуха будут превышать норму на 4−6 градусов.