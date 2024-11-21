250 медиков получили жилищные сертификаты в Волгоградской области

Номинальная стоимость сертификата составляет 300 тыс. рублей. Эти средства можно направить на покупку или частичную оплату жилья, внести в качестве первоначального взноса или вложить в уже действующую ипотеку, оплатить работы по возведению дома, сообщили в облстрое.