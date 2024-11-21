250 медиков получили жилищные сертификаты в Волгоградской области

С начала 2024 года жилищные сертификаты реализовали 84 медика, которые трудоустроены в медицинские учреждения Волгоградской области. Всего новоселами стали более 250 специалистов сферы здравоохранения. Мера поддержки внедрена в регионе по инициативе губернатора Андрея Бочарова.
Номинальная стоимость сертификата составляет 300 тыс. рублей. Эти средства можно направить на покупку или частичную оплату жилья, внести в качестве первоначального взноса или вложить в уже действующую ипотеку, оплатить работы по возведению дома, сообщили в облстрое.
Напомним, что жителям Волгоградской области доступны разнообразные региональные и федеральные меры поддержки. Отдельные программы направлены на помощь врачам, участникам СВО, IT-специалистам, жителям сельских территорий, молодым и многодетным семьям. Ранее вопросы развития строительного комплекса и совершенствования механизмов поддержки были рассмотрены на стратегических сессиях, которые провел губернатор Андрей Бочаров.