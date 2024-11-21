В Иркутске завершили строительство и оснащение учебного блока школы № 53

«Мы так долго мечтали о новом корпусе, и вот эти надежды воплотились в жизнь. Это для нас большое событие. Сейчас уже набрано 24 класса. В каждом примерно по 30 человек. 20 классов будут учиться в первую смену и четыре — во вторую. Я хочу сказать огромное спасибо администрации Иркутска, благодаря которой мы сейчас стоим в новом блоке школы, оснащенном по последнему слову. Здесь все сделано для того, чтобы дети учились на “отлично” и развивали свои таланты. В школе будут работать в том числе и молодые специалисты. Всего учебно-воспитательный процесс будут осуществлять 20 педагогов», — рассказала директор школы № 53 Людмила Ефремкина.