В Иркутске завершили строительство и оснащение учебного блока школы № 53

Работы велись по национальному проекту «Образование». Мэр города Руслан Болотов проверил готовность объекта к открытию. С 9 января 699 учеников 1−4 классов приступят к занятиям в новом корпусе.
«Сейчас учреждение готовит документы для лицензирования, и после каникул школа откроет двери для своих воспитанников. Хочу подчеркнуть: новое здание и оборудование соответствуют всем высоким стандартам образования, действующим в Российской Федерации. Это современное учреждение, оснащенное по последнему слову техники, в работе будут использоваться передовые технологии обучения, — прокомментировал мэр Руслан Болотов. — Опыт Иркутска по формированию таких дополнительных корпусов показывает себя с положительной стороны. По сути, это полноценные образовательные учреждения, которые мы возводим в условиях дефицита места под строительство. Тем самым мы создаем условия для разгрузки школы: классы не будут переполнены, нагрузка на преподавателей не превышена. Наряду с учебным процессом организуем широкие возможности для получения дополнительного образования».
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в новом корпусе 20 учебных кабинетов и пять помещений для внеурочной деятельности. Каждый класс оборудован современными партами и стульями с регулируемой высотой, а также рельсовыми системами, которые включают в себя интерактивный планшет, по две меловых и маркерных доски. Рекреации украшены изображениями флоры и фауны Иркутской области, а также исторических и памятных мест Иркутска.
На первом этаже здания размещены кабинеты дополнительного образования и актовый зал с современным оборудованием. Здесь же расположена столовая на 250 мест. В ней есть большой производственный цех и раздевалка для персонала с душем. В корпусе для начальной школы появился медицинский блок, в котором работает кабинет стоматолога.
На втором и третьем этажах расположены классы для учебы, занятий музыкой, проектно-исследовательской деятельностью, робототехникой и программированием, моделированием, а также спортивный зал и информационно-библиотечный центр. Там же оборудованы помещения для педагога-психолога и учителя-логопеда.
«Мы так долго мечтали о новом корпусе, и вот эти надежды воплотились в жизнь. Это для нас большое событие. Сейчас уже набрано 24 класса. В каждом примерно по 30 человек. 20 классов будут учиться в первую смену и четыре — во вторую. Я хочу сказать огромное спасибо администрации Иркутска, благодаря которой мы сейчас стоим в новом блоке школы, оснащенном по последнему слову. Здесь все сделано для того, чтобы дети учились на “отлично” и развивали свои таланты. В школе будут работать в том числе и молодые специалисты. Всего учебно-воспитательный процесс будут осуществлять 20 педагогов», — рассказала директор школы № 53 Людмила Ефремкина.
«Проектированием блока мы начали заниматься в 2016 году. Старались разместить здание на существующей территории, но площадь оказалась недостаточной. Поэтому занимались изменением границ школы, а уже потом — проектированием и долгожданным строительством. Совместными усилиями нам удалось реализовать этот важный и нужный для города объект», — отметил депутат Думы Иркутска по избирательному округу № 4 Евгений Савченко.