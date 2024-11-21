В РФ создали импортозамещающие материалы для микробиологического анализа

Отмечается, что ученым удалось добиться в условиях лаборатории показателя чистоты не менее 99,9%. «Главная сложность производства таких расходных материалов в том, чтобы в них не было даже следов посторонних примесей, в том числе пыли, которой очень много в окружающем воздухе. Наличие примесей ухудшает качество матричного соединения, а значит, делает микробиологический анализ менее точным», — отметил инженер-исследователь НОПЦ ГЛТ СамГМУ Евгений Кветкин.