В РФ создали импортозамещающие материалы для микробиологического анализа

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ разработали импортозамещающие материалы для микробиологического анализа, необходимого для определения возбудителя заболевания и назначения антибиотикотерапии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Эти соединения жизненно необходимы диагностам для определения типа микробиоты, поскольку ее тип определяет характер лечения и назначения антибиотикотерапии. Для этих целей используется масс-спектрометрическое оборудование, так называемое MALDI-TOF. Для его корректной работы, помимо образца микроорганизмов, необходимо матричное соединение и смесь растворителей, которые смешиваются с пробой, высеянной микробиологами», — рассказал руководитель лаборатории новых материалов Научно-образовательного профессионального центра генетических и лабораторных технологий (НОПЦ ГЛТ) СамГМУ Андрей Соколов.
По информации пресс-службы, раньше для микробиологического анализа использовались немецкие расходные материалы, но затем поставщик ушел с рынка, и в России осталась только китайская продукция, «которая продается по высокой цене и не всегда отличается высоким качеством». Поэтому перед учеными стояла задача разработать аналог немецких матричных соединений, ничем не уступающих по качеству.
Отмечается, что ученым удалось добиться в условиях лаборатории показателя чистоты не менее 99,9%. «Главная сложность производства таких расходных материалов в том, чтобы в них не было даже следов посторонних примесей, в том числе пыли, которой очень много в окружающем воздухе. Наличие примесей ухудшает качество матричного соединения, а значит, делает микробиологический анализ менее точным», — отметил инженер-исследователь НОПЦ ГЛТ СамГМУ Евгений Кветкин.
Проект реализуется в рамках участия СамГМУ в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» (национальный проект «Наука и университеты»).