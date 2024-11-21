Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси в четверг

Также будет облачно с прояснениями в Витебске, Гродно и Могилеве. В Витебске и Гродно возможен небольшой кратковременный снег, мокрый снег, а в Могилеве будет без существенных осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Воздух в этих городах прогреется до +1…+3°C. Ветер юго-западный 5−10 м/с.