Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси в четверг

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Гололедица ожидается на отдельных участках дорог Беларуси в четверг, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков сегодня в республике установится облачная с прояснениями погода. Днем местами пройдут небольшой кратковременный снег и мокрый снег. Утром местами возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер западный, юго-западный 5−10 м/с. Дневная температура воздуха будет колебаться от −1 до +4°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности гололедицы — затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске сегодня будет облачно с прояснениями и возможен небольшой кратковременный снег и мокрый снег. Столбик термометра в белорусской столице поднимется лишь до отметки 0…+2°C. Ветер юго-западный 5−10 м/с.
Также будет облачно с прояснениями в Витебске, Гродно и Могилеве. В Витебске и Гродно возможен небольшой кратковременный снег, мокрый снег, а в Могилеве будет без существенных осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Воздух в этих городах прогреется до +1…+3°C. Ветер юго-западный 5−10 м/с.
В Бресте и Гомеле будет немного теплее — +2…+4°C. В этих областных центрах сегодня также прогнозируется облачно с прояснениями погода и возможен небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер юго-западный 5−10 м/с.