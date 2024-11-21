В Ростовской области ночью сбили один БПЛА

В Мясниковском районе Ростовской области силы ПВО в ночь на четверг, 21 ноября, сбили один БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
По его словам, в результате атаки БПЛА пострадавших и разрушений на земле нет.
— Силы и средства ПВО продолжают работу, — добавил Юрий Слюсарь.
Напомним, вечером во вторник, 19 ноября, в небе над Ростовской областью было уничтожено четыре беспилотника. Сначала врио губернатора сообщил об уничтожении одного БПЛА в районе Новошахтинска. Позже стало известно, было сбито два дрона. А затем — четыре. Два БПЛА уничтожили возле Новошахтинска и в Усть-Донецком районе. Пострадавших и последствий на земле не было.