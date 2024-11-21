В Пермь прибыл первый автобус-гармошка Volgabus

В Пермь возвращаются автобусы-гармошки. Первый автобус Volgabus-6271 из намеченной поставки в 35 единиц заметили на улицах города.
О поставке первого автобуса-гармошки в Перми сообщил телеграм-канал «Автобусы и вообще». Эта модель автобуса будет работать на компримированном (сжатом) природном газе (КПГ). Ее впервые выполнили в обновленном дизайне.
Базовая модель двухсекционного автобуса рассчитана на перевозку до 184 пассажиров.
Автобусы большой вместимости будут работать в Перми по контрактам 2025−2030 годов.
Пермским пассажирам рассказали, на каких маршрутах появятся автобусы-гармошки. В Перми разыграли новые контракты с автоперевозчиками.