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В Пермь прибыл первый автобус-гармошка Volgabus

Автобусные маршруты города будут обслуживать 35 автобусов большой вместимости.

Источник: Комсомольская правда

В Пермь возвращаются автобусы-гармошки. Первый автобус Volgabus-6271 из намеченной поставки в 35 единиц заметили на улицах города.

О поставке первого автобуса-гармошки в Перми сообщил телеграм-канал «Автобусы и вообще». Эта модель автобуса будет работать на компримированном (сжатом) природном газе (КПГ). Ее впервые выполнили в обновленном дизайне.

Базовая модель двухсекционного автобуса рассчитана на перевозку до 184 пассажиров.

Автобусы большой вместимости будут работать в Перми по контрактам 2025−2030 годов.

Пермским пассажирам рассказали, на каких маршрутах появятся автобусы-гармошки. В Перми разыграли новые контракты с автоперевозчиками.