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Машина въехала в здание в Минске — женщина-водитель не справилась с управлением

Машина въехала в здание в Минске утром 20 ноября.

Источник: Комсомольская правда

ДТП из-за того, что водитель не справилась с управлением, произошло утром 20 ноября в Минске, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло около 8:35 на улице Бурдейного. За рулем была 57-летняя водитель автомобиля «Volvo». По предварительной информации, двигаясь по прилегающей территории дома № 20, она не справилась с управлением.

Машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в фасад здания.

Сообщается, что водитель была доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.

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