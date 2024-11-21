Машина въехала в здание в Минске — женщина-водитель не справилась с управлением

ДТП из-за того, что водитель не справилась с управлением, произошло утром 20 ноября в Минске, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло около 8:35 на улице Бурдейного. За рулем была 57-летняя водитель автомобиля «Volvo». По предварительной информации, двигаясь по прилегающей территории дома № 20, она не справилась с управлением.
Машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в фасад здания.
Сообщается, что водитель была доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.
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