В Иркутской области расширят гарантии для работающей молодежи

Внесенные изменения направлены на введение нового понятия «молодой работник» и расширение прав молодежи в сфере трудовых отношений. Под молодым работником понимается гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно, имеющий трудовой стаж не более трех лет и не относящийся к категории «молодой специалист». Отличие двух категорий в том, что к «молодым специалистам» относятся молодые люди, окончившие учебное заведение и трудоустраивающиеся впервые.