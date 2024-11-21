В Иркутской области расширят гарантии для работающей молодежи

Внесенные изменения направлены на введение нового понятия «молодой работник» и расширение прав молодежи в сфере трудовых отношений. Под молодым работником понимается гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно, имеющий трудовой стаж не более трех лет и не относящийся к категории «молодой специалист». Отличие двух категорий в том, что к «молодым специалистам» относятся молодые люди, окончившие учебное заведение и трудоустраивающиеся впервые.
Категория «молодой работник» значительно расширит количество будущих получателей гарантий. Как сообщает пресс-служба Правительства региона, льготы и гарантии для обеих категорий находятся в разработке. Министерство по молодежной политике Иркутской области готовит свои предложения совместно с другими министерствами, депутатами областного парламента, общественными молодежными организациями. Они будут внесены в Заксобрание региона в следующем году.
Планируются предложения по предоставлению единовременных выплат, оплаты части арендной платы за найм жилья и другие. Внести свои предложения по данному вопросу можно в министерство по молодежной политике по ссылке: m.vk.com/irkobl_minmol?from=groups.
«Мы ставим перед собой задачу сделать Иркутскую область регионом, где каждый молодой человек чувствует поддержку со стороны власти. Принятое решение является частью комплексной работы по улучшению условий жизни молодежи. Это необходимая часть нашей общей стратегии, направленной на построение сильного и социально ориентированного региона», — сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Эта работа носит командный характер, мы вовлекаем все министерства и ведомства в работу с молодежью. Совместно мы приведем областные нормативно-правовые акты в соответствие федеральным. Пока что на уровне страны не утвержден список федеральных льгот и гарантий для молодых специалистов и работников, но мы уже начали эту работу на своем уровне», — отметила министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова.