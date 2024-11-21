Из гаражей жителей Новосибирска изъяли контрафактные алкоголь и табак на 20 млн руб

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, житель Кировского района хранил у себя в гараже 28 000 литров водки без акцизных марок. Общая сумма алкоголя составила 7,8 миллионов рублей.
Другой житель региона на улице Сибиряков-Гвардейцев торговал сигаретами без акцизных марок. Из его склада вынесли 96 500 пачек на 12,4 миллионов рублей.
В результате сейчас в обоих случаях возбуждены уголовные дела.
Напомним, что более 8 000 литров контрабандного алкоголя изъяли в Новосибирске.