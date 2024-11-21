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В Новосибирске собрали свыше 9,5 тыс. кубометров снега

Снег с городских улиц вывозят сразу после того, как он выпал.

Источник: Агентство «Москва»

Для очистки улиц использовали 27 тонн противогололедной смеси, при этом 401 единица техники работала в дневную и ночную смены.

В течение суток сотрудники сотрудники дорожной отрасли очистили 292 парковки, заездные карманы, островки безопасности, 244 пешеходных перехода, 24 лестницы, 170 остановок, 11 скверов и 590 катафотов, а также восстановили 47 дорожных знаков.

На дорогах и тротуарах убрали и подмели 798 километров, освободили от льда 2 710 погонных метров тротуаров, и в этих работах участвовали 338 человек.

Сегодня утром на улицы вышло 218 единиц уборочной техники.

Работы проводятся на улицах: Орджоникидзе, Крылова, Семьи Шамшиных, Железнодорожной, Владимировской, Георгия Колонды, Кедровой, Станционной, Станиславского, у Ледовой арены, Петухова, Вертковской, на Бугринском мосту, Нахимова, Объединения, Мясниковой, в Пашино, по проспекту Дзержинского, Кошурникова, Бориса Богаткова, Никитина, на Бульваре молодежи, Бердышева и Сиреневой.

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