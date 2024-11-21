Льдину с двумя рыбаками оторвало от берега в Бурятии

В социальных сетях распространяет необычное видео. Двое людей плавают по реке в центре города, только вот вместо привычной лодки — оторвавшаяся льдина.
Произошло все 21 ноября 2024 в Бурятии. По всей видимости, мужчины решили порыбачить, только вот что-то пошло не по плану. И вместо улова получили мокрую одежду и … незабываемые эмоции!
— В экстренные службы поступило сообщение о том, что напротив ТРЦ «Пионер» в Улан-Удэ предположительно двое человек оторвались на льдине и их относит течением на середину реки, — рассказали КП-Иркутск в правительстве Бурятии.
На место сразу же выехали четыре спасателя. К счастью, трагедии избежать удалось. Рыбаки в порядке, находятся на острове и в помощи не нуждаются.
— С ними проведена разъяснительная беседа, также предложили покинуть акваторию Селенги, — прокомментировали в МЧС России по Бурятии.
Напомним, выход и тем более выезд на автомобиле на неокрепший лёд смертельно опасен!