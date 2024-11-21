В Пермском крае на 25% сократили число детей, оставшихся без родителей

Пермский край с 2023 года реализует проект «Профилактика социального сиротства» среди детей в возрасте до четырех лет. Его инициировала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Благодаря проекту в Прикамье удалось вернуть в семьи 350 детей, оставшихся без попечения родителей.