В Пермском крае на 25% сократили число детей, оставшихся без родителей

Пермский край с 2023 года реализует проект «Профилактика социального сиротства» среди детей в возрасте до четырех лет. Его инициировала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Благодаря проекту в Прикамье удалось вернуть в семьи 350 детей, оставшихся без попечения родителей.
В своем телеграм-канале глава региона Дмитрий Махонин рассказал, что детей стали максимально быстро возвращать в свои или устраивались в замещающие семьи. Это стало возможно благодаря созданным в Пермском крае клубам «Устойчивая семья» и службе «Дети в семье».
«Уже сейчас удалось достичь важного результата — сократить на 25% число детей в возрасте до четырех лет, которые остались без попечения родителей и оказались в центре помощи», — отметил Дмитрий Махонин.
С этого года Пермский край стал одним из 14 субъектов-участников специального проекта «Вызов». Краевые власти выделят дополнительные ресурсы, чтобы еще больше детей возвращались в семьи.