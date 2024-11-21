Воронежским кладбищам добавили территории

И вот, нехватку мест для погребения надумали решать не путём открытия новых кладбищ, а за счёт расширения старых.
Нашлись и свободные участки — почти 100 га. Вот только спасёт ли ситуацию эта территория, остаётся под вопросом.
На полтора-два года.
На сегодня в областном центре существует 22 кладбища общей площадью 370 га. Но это на бумаге — большинство из них давно закрыты, новые места остались только на одном — Берёзовском. В среднем в год производится около 8500 захоронений, из них новых — порядка 2600, остальное — это подзахоронения в старые могилы.
«Места для захоронения на Берёзовском кладбще выделяются в порядке очередности в квартале, в котором в момент обращения ведутся захоронения. Сейчас на данном кладбище свободно примерно 6 кварталов. Следовательно, оно исчерпает свои ресурсы приблизительно через 1,5−2 года», — говорит директор МКУ «Администрация городских кладбищ» Андрей Шкитырь.
Власти уже заявили о планах расширить территорию, в частности намечено три этапа передачи новых земель под кладбища. В этом году в бессрочное пользование МКУ «Администрация городских кладбищ» передано 25 га, в оставшиеся два этапа планируется передать 37 и 35 га. То есть суммарно погосты увеличатся на 97 га. При этом остаётся вопрос, действительно ли по факту всю выделенную территорию можно будет занять под новые могилы? Ведь, по информации о расширении кладбищ, большая часть переданных земель оказалась непригодна для захоронений.
Например, из 7,1 га «добавленных» Юго-Западному кладбищу только 2 га возможно использовать по назначению из-за расположенных здесь инженерных сетей. То же самое и с Лесным — казалось бы, передано целых 11,7 га, однако фактически свободны из них только 1,3 га.
Никольское кладбище, которому досталось 1,18 га и вовсе забито — там можно только подзахоронить родственников на уже имеющиеся участки. Вот и получается, что из 25 названных гектар только 4,3 оказываются действительно свободными.
Примерно та же ситуация прослеживается и со вторым этапом — большая часть участков просто формально перейдёт под пользования кладбищ, так как на этих площадях уже и так есть захоронения.
Чуть оптимистичнее выглядит план третьего этапа, в рамках которого к погостам присоединят территории лесного фонда. Самые большие участки получат Никольское (18,1 га, из которых пригодно 10 га), Полыновское (8,02 га, из которых пустует 6,5 га) и Боровское (из 6,5 га свободны 1 га). В документе подчеркивается, что этих земель должно хватить на 15−18 лет. Так ли это — предстоит убедиться на практике.
Привыкаем к крематорию.
Андрей Шкитырь также отмечает, что открытый в 2020 году крематорий значительно снижает остроту проблемы с местами для захоронений. И хотя с каждым годом количество кремаций растёт (в первый год работы крематория в месяц проводилось по 25−35 кремаций, сейчас — более 70), урны с прахом по-прежнему захораниваются в землю.
Получается, что пока воронежцы только «привыкают» к новой форме прощания с умершими. Ещё одна из возможных причин — цены. Само сожжение обойдётся в 39 тыс. рублей, а за хранение урны в нише колумбария в течение 10 лет придётся заплатить еще 50 тысяч. Впрочем, законодательство не запрещает захоранивать урны в могилы или даже развеять прах.
Один из важных плюсов кремации — в экологичности, напоминают специалисты.
«Практически 100% тел перед захоронением обрабатываются формальдегидом — это яд, поэтому кладбища — это “бомбы замедленного действия”, так как всегда существует вероятность попадания продуктов разложения и, соответственно, яда в грунтовые воды, что несёт угрозу для населения. В результате кремации получается прах, который растворяется в почве через несколько часов и не представляет никакой опасности», — поясняет пресс-секретарь «Воронежского похоронного бюро» Валентина Усманова.