Воронежским кладбищам добавили территории

Власти уже заявили о планах расширить территорию, в частности намечено три этапа передачи новых земель под кладбища. В этом году в бессрочное пользование МКУ «Администрация городских кладбищ» передано 25 га, в оставшиеся два этапа планируется передать 37 и 35 га. То есть суммарно погосты увеличатся на 97 га. При этом остаётся вопрос, действительно ли по факту всю выделенную территорию можно будет занять под новые могилы? Ведь, по информации о расширении кладбищ, большая часть переданных земель оказалась непригодна для захоронений.