Режим контртеррористической операции введен в Гродно и Гродненском районе из-за учений, пишет БелТА.
Сообщается, что в рамках проводимых МВД командно-штабных учений Комитетом госбезопасности введен режим контртеррористической операции на территории города Гродно и Гродненского района. Об этом БелТА сообщили в КГБ.
Информируют, что предусмотрено задействование военной и иной специальной техники.
Кроме того, устанавливается усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения мероприятий.
Ранее мы писали, что в КГБ Беларуси сообщили, что деятельность отдельных госструктур Польши и Литвы может быть квалифицирована как содействие терроризму.
Тем временем в КГБ сообщили, что еще один участник признанного террористической организацией «Полка Калиновского» экстрадирован в Беларусь.
Также в фильме ОНТ назвали три района, которые могут стать первыми целями для вооруженного нападения беглых на Беларусь.