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Режим контртеррористической операции введен в Гродно и Гродненском районе из-за учений

Режим контртеррористической операции введен в Гродно и районе из-за учений.

Источник: Комсомольская правда

Режим контртеррористической операции введен в Гродно и Гродненском районе из-за учений, пишет БелТА.

Сообщается, что в рамках проводимых МВД командно-штабных учений Комитетом госбезопасности введен режим контртеррористической операции на территории города Гродно и Гродненского района. Об этом БелТА сообщили в КГБ.

Информируют, что предусмотрено задействование военной и иной специальной техники.

Кроме того, устанавливается усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения мероприятий.

Ранее мы писали, что в КГБ Беларуси сообщили, что деятельность отдельных госструктур Польши и Литвы может быть квалифицирована как содействие терроризму.

Тем временем в КГБ сообщили, что еще один участник признанного террористической организацией «Полка Калиновского» экстрадирован в Беларусь.

Также в фильме ОНТ назвали три района, которые могут стать первыми целями для вооруженного нападения беглых на Беларусь.