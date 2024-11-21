По информации ведомства в минувшие сутки на очистку дорог федерального, регионального и местного значения выехали 700 единиц спецтехники. Из них 165 чистили федеральные дороги, 319 — региональные и 276 работали в Уфе.
Для обработки дорог от гололедицы использовано порядка 3 тысяч тонн специальных материалов.
В Башкирии дороги от снега расчищаются в круглосуточном режиме
На трассах и магистралях Башкирии дорожные службы убирают снег в круглосуточном режиме. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.
По информации ведомства в минувшие сутки на очистку дорог федерального, регионального и местного значения выехали 700 единиц спецтехники. Из них 165 чистили федеральные дороги, 319 — региональные и 276 работали в Уфе.