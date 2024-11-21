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Омский профессор получил Национальную спортивную премию за 2024 год

Профессор СибГУФК Василий Коновалов удостоен Национальной спортивной премии за 2024 год.

Источник: Комсомольская правда

Торжественная церемония награждения состоялась накануне в Москве в городской усадьбе А. К. Разумовского. Омский педагог, профессор кафедры теории и методики циклических видов спорта СибГУФК назвал лучшим в номинации победу в номинации «За служение спорту», в категории «За вклад в развитие физической культуры и спорта».

Победители премии выбираются путем народного голосования, в котором каждый желающий мог поддержать кандидатов. После этого Экспертный совет, в состав которого входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России, определил лауреатов. Экспертный совет выбрал лучших представителей спортиндустрии в 18 категориях и 11 номинациях.

Добавим, что национальная спортивная премия, учрежденная Правительством Российской Федерации в 2010 году, является одной из самых престижных наград в области физической культуры и спорта.