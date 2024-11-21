Омский профессор получил Национальную спортивную премию за 2024 год

Торжественная церемония награждения состоялась накануне в Москве в городской усадьбе А. К. Разумовского. Омский педагог, профессор кафедры теории и методики циклических видов спорта СибГУФК назвал лучшим в номинации победу в номинации «За служение спорту», в категории «За вклад в развитие физической культуры и спорта».