Омский профессор получил Национальную спортивную премию за 2024 год

Торжественная церемония награждения состоялась накануне в Москве в городской усадьбе А. К. Разумовского. Омский педагог, профессор кафедры теории и методики циклических видов спорта СибГУФК назвал лучшим в номинации победу в номинации «За служение спорту», в категории «За вклад в развитие физической культуры и спорта».
Победители премии выбираются путем народного голосования, в котором каждый желающий мог поддержать кандидатов. После этого Экспертный совет, в состав которого входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России, определил лауреатов. Экспертный совет выбрал лучших представителей спортиндустрии в 18 категориях и 11 номинациях.
Добавим, что национальная спортивная премия, учрежденная Правительством Российской Федерации в 2010 году, является одной из самых престижных наград в области физической культуры и спорта.