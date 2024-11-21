Больше чем на три недели в Уфе закрыли проезд по улице Мусы Гареева

В Уфе больше чем на три недели закрыли проезд по улице Мусы Гареева. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Ограничение, которое продлится до 10 декабря, связано с подготовкой и проведением XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также Международной недели бизнеса. Оба мероприятия пройдут во Дворце борьбы.
Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии учитывать ограничения при планировании своих поездок.
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