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Больше чем на три недели в Уфе закрыли проезд по улице Мусы Гареева

В Уфе до 10 декабря перекрыли улицу Мусы Гареева.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе больше чем на три недели закрыли проезд по улице Мусы Гареева. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ограничение, которое продлится до 10 декабря, связано с подготовкой и проведением XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также Международной недели бизнеса. Оба мероприятия пройдут во Дворце борьбы.

Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии учитывать ограничения при планировании своих поездок.

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