В мэрии Казани объяснили возможное введение тарифов на вывоз снега со дворов

Поскольку придомовая территория многоквартирного дома — это собственность жильцов, в городском бюджете средства на вывоз снега с нее не предусмотрены. Жители могут не повышать тариф, если не хотят. Например, могут установить очередность и чистить двор сами, однако в таком случае требовать качественную уборку двора и вывоз снега они должны только с самих себя и с управляющей организации.