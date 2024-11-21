В Департаменте по ЧС Алматы сделали обращение к горожанам

«Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации», — сообщили в ДЧС.