В Департаменте по ЧС Алматы сделали обращение к горожанам

«Звуковой сигнал “Внимание всем!!!” — это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.
«Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации», — сообщили в ДЧС.
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях — это основная мера безопасности, позволяющая защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений.
«Проведение технической проверки системы оповещения г. Алматы направлено на поддержание в готовности оборудования оповещения и защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций», — резюмировали в ДЧС Алматы.