В России вышел триллер «Конклав» с Рэйфом Файнсом

Для поклонников сеттинга это, понятно, настоящий дар небес: фанатов «Молодого…» и «Нового папы» Паоло Соррентино, «Ангелов и демонов» Рона Ховарда и «Двух пап» Фернанду Мейреллиша долго звать на сеанс не придется, а дыхание у них будет перехватывать даже от того, как здесь смешно кидают бюллетени в урну. Впрочем, оператор Стефан Фонтен («Пророк» Жака Одиара, «Капитан Фантастик», «Она» Пола Верховена, «Джеки» Пабло Ларраина) тут не оставляет какого-то пространства для маневра: «Конклав» — один из самых красивых и изобразительно ошеломляющих фильмов года, некоторые здешние кадры вполне можно было бы втихую подбросить в одну из «Дюн» Дени Вильнева. Равнодушным к сеттингу, однако, отлынивать не стоит: из завораживающей ватиканской обрядности без особого труда выжимаются процедуральная драма и герметичный детектив, и такая крепкая жанровая связка обеспечивает «Конклав» двумя часами хронометража, которые пролетают на одном дыхании.