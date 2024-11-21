На Дальнем Востоке выявили вирус, поражающий камчатского краба

Данные ультраструктурного анализа позволили предварительно отнести новый вирус к семейству Nimaviridae. Секвенирован геном вируса и проанализирована его гомология с известными геномами других членов семейства. Сравнительный анализ геномов вирусов, вызывающих синдром молочной гемолимфы у крабов-стригунов, а также вируса синдрома белых пятен, выявил существенные генетические различия между двумя группами вирусов. Это послужило основанием для идентификации в составе семейства Nimaviridae двух вариантов и, возможно, видов вирусов.