На Дальнем Востоке выявили вирус, поражающий камчатского краба

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Специалисты Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН и камчатского отделения Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии обнаружили вирус, вызывающий опасное заболевание у камчатских крабов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«В ходе совместных исследований ННЦМБ ДВО РАН и Камчатского отделения ВНИРО у крабов-стригунов Chionoecetes bairdi в популяциях тихоокеанского побережья Камчатки открыт новый вирус, вызывающий синдром молочной гемолимфы (CbBV). Оказалось, что инфекция вызывается палочковидным оболочечным вирусом», — отметили в пресс-службе.
Краб-стригун Бэрда (Chionoecetes bairdi) распространен в северной части Тихого океана от северо-западного побережья США до Берингова моря на севере и Южных Курильских островов на востоке. По данным ученых ВНИРО, наиболее продуктивные популяции располагаются у Юго-Западной Камчатки в Олюторском, Авачинском и Кроноцком заливах.
В шельфовой зоне тихоокеанского побережья (Авачинская и Кроноцкая бухты) было отобрано несколько десятков образцов крабов с внешними признаками заболевания синдром молочной гемолимфы. Инфекция, как подозревают ученые, носит летальный характер, и таким образом CbBV является одним из факторов, снижающих численность промыслового вида крабов.
Данные ультраструктурного анализа позволили предварительно отнести новый вирус к семейству Nimaviridae. Секвенирован геном вируса и проанализирована его гомология с известными геномами других членов семейства. Сравнительный анализ геномов вирусов, вызывающих синдром молочной гемолимфы у крабов-стригунов, а также вируса синдрома белых пятен, выявил существенные генетические различия между двумя группами вирусов. Это послужило основанием для идентификации в составе семейства Nimaviridae двух вариантов и, возможно, видов вирусов.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда. Результаты опубликованы в журнале Journal of Invertebrate Pathology.