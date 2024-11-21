Открыты перспективы использования водорослей для очистки воды

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Ученые Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга в ходе проведенных исследований пришли к выводу, что бурые водоросли вместе с живущими на их поверхности бактериями способны снижать концентрацию нефтяных загрязнений в морской воде на 60−70%. Этот природный механизм очистки особенно важен для акватории Авачинской губы, где планируется создание крупного логистического центра, сообщили ТАСС в вузе.