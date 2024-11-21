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Открыты перспективы использования водорослей для очистки воды

Этот природный механизм очистки особенно важен для акватории Авачинской губы, где планируется создание крупного логистического центра, сообщили ТАСС в Камчатском государственном университете им. Витуса Беринга.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Ученые Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга в ходе проведенных исследований пришли к выводу, что бурые водоросли вместе с живущими на их поверхности бактериями способны снижать концентрацию нефтяных загрязнений в морской воде на 60−70%. Этот природный механизм очистки особенно важен для акватории Авачинской губы, где планируется создание крупного логистического центра, сообщили ТАСС в вузе.

«В присутствии бурой водоросли фукус концентрация нефтяных углеводородов в водной среде благодаря углеводоокисляющей деятельности бактерий снижается на 60−70%», — цитирует пресс-служба слова доцента кафедры биологии и наук о Земле и заведующего лабораторией биогеохимии и рекреационных ресурсов КамГУ им. Витуса Беринга Станислава Рогатых.

Уточняется, что важность исследования напрямую связана с масштабными перспективами развития Авачинской губы. «Здесь планируется строительство многофункционального транзитного порта-хаба для обработки грузов по внутренним и международным линиям, в том числе с использованием трассы Северного морского пути. Также предусмотрено создание современного рефрижераторного комплекса и причальных сооружений для торгового, промыслового и военного флотов», — сообщает пресс-служба вуза.

Это первое подобное исследование в прикамчатских водах. Для дальнейшего изучения процессов биодеградации загрязняющих веществ ученые планируют использовать молекулярно-биологические методы и провести дополнительные исследования в районах с меньшей антропогенной нагрузкой. Исследование провели ученые Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН в рамках межведомственной программы комплексных научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий в 2024—2026 гг..