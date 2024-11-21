Пожар в Башкирии унес жизнь пожилого мужчины

— Не курите в постели. Не оставляйте без присмотра топящуюся печь и включенный обогреватель, особенно на ночь. Установите в жилье пожарный извещатель. Прибор звуком оповестит об опасности. При пожаре звоните 101, — заявили в экстренной службе.