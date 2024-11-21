Пожар в Башкирии унес жизнь пожилого мужчины

Сегодня рано утром, 21 ноября, в Чекмагушевском районе Башкирии пожар унес жизнь пенсионера. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Инцидент произошел в деревне Ташкалмаш. На улице Мира загорелся бревенчатый дом. На место ЧП были направлены огнеборцы МЧС и добровольцы, вместе они ликвидировали горение. К сожалению, в ходе тушения на веранде специалисты обнаружили труп 78-летнего мужчины.
На месте работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа. Причины трагедии устанавливаются.
— Не курите в постели. Не оставляйте без присмотра топящуюся печь и включенный обогреватель, особенно на ночь. Установите в жилье пожарный извещатель. Прибор звуком оповестит об опасности. При пожаре звоните 101, — заявили в экстренной службе.
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