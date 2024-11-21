Камеры «Лахта Центра» засняли пролет МКС в небе над Петербургом

В небе над «Лахта Центром» удалось зафиксировать Международную космическую станцию (МКС). Запись, сделанная в этом районе, была опубликована в социальных сетях пресс-службой небоскреба.
На видео, помимо МКС, попали и самолёты, следующие в сторону аэропорта Пулково, что позволило наглядно показать разницу между этими объектами.
20 ноября 1998 года был осуществлён запуск первого модуля Международной космической станции — «Заря». Созданный в России, он заложил основу для создания МКС и стал важным этапом в развитии космонавтики. «Заре» принадлежит важная роль в создании орбитальной лаборатории, которая играет важную роль в научных исследованиях и помогает человечеству глубже узнать тайны Вселенной.
Следующий пролёт МКС будет наблюдаться сегодня и в ближайшие недели, уточнили в «Лахте Центре».