В лунном кратере Шумейкер может находиться водяной лед

«В лаборатории сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) совместно с коллегами из Китая выполнен фотогеологический анализ ShadowCam снимков c разрешением около 1,6 м постоянно затененных днищ и нижней части внутренних склонов околополярного лунного кратера Шумейкер. Новое, что удалось увидеть на затененном днище — это резкое “лопастное” внешнее окончание вала некоторых кратеров, что, вероятно, связано с присутствием в материале мишени льда воды», — отметили в пресс-службе.