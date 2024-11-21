Лукашенко поздравил коллектив БГПУ, сказав о его статусе в системе образования

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и студентов БГПУ с 110-летием со дня основания вуза, сообщили в пресс-службе президента.
Президент отметил важность Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка в системе образования.
Он подчеркнул, что «БГПУ неизменно сохраняет статус ведущего вуза по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров», а также «обеспечивает повышение интеллектуального потенциала общества».
Александр Лукашенко сказал, что университет готовит настоящих профессионалов, способных вести за собой, учит их любить свое Отечество.
Президент выразил уверенность, что коллектив БГПУ и впредь будет примером в обучении и воспитании молодежи.
Ранее мы писали, что Лукашенко заявил, что исполкомы начнут согласовывать директоров частных структур.
Еще сообщили, что премьер Головченко высказался о быстро растущих зарплатах белорусов.
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