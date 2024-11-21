Какой будет новая набережная Хабаровска

В 2025 году «Дальневосточный проектный институт» должен разработать документы для строительства ещё двух участков набережной. Один из них соединит «Водоканал» с батопортом на входе в Амурский затон. Там сделают прогулочный пирс, велодорожки и пешеходные дорожки. Следующий участок — пешеходный мост в районе ТЦ «Броско Молл». Он соединит правый берег Амурского затона с дамбой для защиты южной части Хабаровска от наводнений. Само гидротехническое сооружение благоустроят.