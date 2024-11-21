Какой будет новая набережная Хабаровска

Министерство строительства Хабаровского края представило подробную информацию о том, какой будет новая набережная краевой столицы. Планируется, что она станет самой протяжённой на Дальнем Востоке, её длина составит порядка девяти километров. Строить объект планируется на условиях концессии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Объединённая набережная будет состоять из пяти частей. Первая — уже существующая Центральная набережная от Яхт-клуба до Уссурийского бульвара. Реконструкция её последнего четвёртого кусочка должна завершиться в этом году.
Вторая — музейная набережная рядом с будущим зданием Дальневосточного художественного музея. Третья — в районе планируемой к переезду ремонтно-эксплуатационной базы флота, где построят новый жилой микрорайон «Городская гавань». Четвёртая часть — набережная у арены «Ерофей». Там благоустроят дамбу и разобьют парк. Пятая — набережная Парка пяти ландшафтов ближе к базе отдыха «Дельфин». Она станет витриной живописных природных ландшафтов Хабаровского края.
Сейчас подрядчик завершает работы по реконструкции четвёртого этапа уже существующей набережной около Яхт-клуба. По договорённости с губернатором Дмитрием Демешиным правительство России выделяет на эти цели 235 млн рублей. Закончить этот отрезок должны до конца года.
Параллельно идёт проектирование дальнейших этапов объединённой набережной. Главгосэкспертиза уже одобрила проект следующего пятого участка от Речного вокзала до Водоканала. Он совсем короткий — 350 метров. Но там планируется смотровая площадка, амфитеатр, событийная площадь и паркинг на 44 машины. Проект разработал «Дальневосточный проектный институт». После прохождения госэкспертизы можно начинать строить.
В 2025 году «Дальневосточный проектный институт» должен разработать документы для строительства ещё двух участков набережной. Один из них соединит «Водоканал» с батопортом на входе в Амурский затон. Там сделают прогулочный пирс, велодорожки и пешеходные дорожки. Следующий участок — пешеходный мост в районе ТЦ «Броско Молл». Он соединит правый берег Амурского затона с дамбой для защиты южной части Хабаровска от наводнений. Само гидротехническое сооружение благоустроят.