Состояние озимых в Ростовской области не соответствует срокам из-за погоды

В Ростовской области состояние озимых не соответствует срокам из-за погоды. Об этом сообщили в «Россельхозцентре» по Ростовской области.
Так, растения пшеницы в Приазовской, Центральной, Восточной и Южной зонах региона находятся в фазе от шильца до фазы 2 — 3 листьев. А на участках, которые расположены на севере региона, началось кущение.
— Проводим мониторинг всходов, определяем их состояние, учитываем повреждение болезнями и вредителями. По фитосанитарному состоянию озимые находятся в более выгодной ситуации в плане повреждения болезнями, развития вредителей, в том числе — мышевидных грызунов, — отметили специалисты.
Как сообщили в «Россельхозцентре», благодаря засухе удалось избежать такого вредителя, как хлебная жужелица. Именно этот вредитель, находясь в почве, повреждает всходы озимой пшеницы.
— Дальнейший урожай озимых зависит от зимы. Если она будет влажной, тёплой и снежной — потери будут незначительными, — добавили в ведомстве.