Радий Хабиров ответит на вопросы жителей Башкирии в прямом эфире 3 декабря

3 декабря в 19:00 пройдет прямая линия с главой Башкирии Радием Хабировым. Руководитель республики ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV и радиостанции «Юлдаш».
Задать свой вопрос Радию Хабирову можно тремя способами:
1) через Telegram-бот «Прямая линия Главы Башкортостана»;
2) через платформу обратной связи на портале «Госуслуги»;
3) через специальный раздел на официальном сайте руководителя республики.
Свое видеообращение можно отправить до 19:00 2 декабря.
Посмотреть трансляцию прямой линии также можно будет не только по телевизору, но и на страницах Радия Хабирова в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
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