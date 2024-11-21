Жители Путятина рискуют попасть в очередную транспортную блокаду. Кто виноват?

После гибели женщины СК завел уголовное дело о халатности в отношении ряда чиновников администрации ЗАТО Фокино, в том числе главы ЗАТО Александра Баранова. Ещё один неприятный случай произошел в мае 2024 года, когда баржа снова начала ходить на Путятина с перебоями якобы из-за проблем с расчетами со стороны администрации ЗАТО. По поручению губернатора зампред правительства Ленар Нуриев, министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Игнатенко разбирались в ситуации. Однако проблемы с транспортной доступностью продолжаются.