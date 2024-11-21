Жители Путятина рискуют попасть в очередную транспортную блокаду. Кто виноват?

Жители острова Путятина в очередной раз могут остаться без стабильной связи с «большой землёй». Как сообщила компания-перевозчик ООО «Гарпия», в понедельник, 25 ноября, паром, который сейчас перевозит пассажиров и грузы, отправится на техобслуживание. Его заменят судном на воздушной подушке, которое рассчитано только на восемь человек и не сможет брать грузы. С чем связана очередная транспортная проблема на Путятине, разбиралась корр. ИА PrimaMedia.
В связи со сложившейся ситуацией у жителей острова возникает масса вопросов. Как теперь завозить продукты в магазин, как доставлять на Путятин машины скорой помощи и как всем желающим добираться на работу и на лечение на восьмиместном судне? Кроме того, судно на воздушной подушке, которое будет временно осуществлять перевозки, может просто не выходить в плавание из-за погоды.
Как отмечают в администрации ЗАТО Фокино, чтобы решить проблему, сейчас ООО «Гарпия» должно найти резервное судно для грузоперевозок и предоставить документы о том, что судно на воздушной подушке готово осуществлять перевозку пассажиров. Тем не менее, мест на судне всё-таки всего восемь.
Ранее ООО «Гарпия» предложило временно перевозить жителей Путятина на другом судне — соответствующем реальным объёмам перевозок. Но, по информации администрации, это будет стоить почти в два раза дороже, чем по нынешнему договору. А повысить оплату нельзя, так как у проверяющих органов могут возникнуть вопросы.
В целом ситуацию с перевозками в администрации Фокино прокомментировали следующим образом:
«ООО “Гарпия” не выполняет свои обязательства и намеренно затягивает процесс освидетельствования судна. Несмотря на то, что Российский морской регистр принял заявку на освидетельствование СП “Путятин”, компания до сих пор не готова предоставить судно для проведения необходимых процедур. Такое поведение неприемлемо и нарушает установленные правила и нормы. Администрация городского округа ЗАТО Фокино настоятельно рекомендует ООО “Гарпия” незамедлительно принять меры для выполнения своих обязательств и обеспечить своевременное проведение освидетельствования.
Согласно заключенному договору между ООО «Гарпия» и администрацией, перевозчик обязан самостоятельно организовать замену судна на период ремонта СП «Путятин». Важно отметить, что договор предусматривает ограничение субсидии одним оборотным рейсом. Несмотря на эти условия и отсутствие действий со стороны руководства ООО «Гарпия», администрация активно работает над возможностью заключения договоров с альтернативными перевозчиками, чтобы обеспечить бесперебойные грузоперевозки на остров. Что касается доставки товаров для частных продовольственных магазинов, ранее она осуществлялась исключительно регулярными морскими грузопассажирскими плашкоутами, но магазины имеют возможность оплачивать услуги других судовладельцев до возвращения СП «Путятин» из ремонта".
Напомним, что такие трудности для жителей острова не новы. Ранее ИА PrimaMedia писало, что ситуация с транспортной блокадой «путятинцев» вошла в публичную повестку несколько лет назад, после видеообращения местных жителей. К решению проблемы подключился губернатор Олег Кожемяко. Глава региона поручил администрации Фокино и Минтрансу региона наладить морское сообщение с островом и оборудовать на пирсе место ожидания. За невыполнение поручения обеспечить транспортное сообщение с Путятина в декабре 2022 года своей должности лишился замминистра транспорта Григорий Плотницкий.
Единственная частная баржа, обеспечивавшая связь с «большой землей», постоянно ломалась и находилась на ремонте, либо не выходила на линию, если у муниципалитета образовывалась задолженность перед предприятием. Впоследствии из-за отсутствия регулярного сообщения с Путятиным в 2023 году умерла местная жительница, не получив своевременно медицинскую помощь.
После гибели женщины СК завел уголовное дело о халатности в отношении ряда чиновников администрации ЗАТО Фокино, в том числе главы ЗАТО Александра Баранова. Ещё один неприятный случай произошел в мае 2024 года, когда баржа снова начала ходить на Путятина с перебоями якобы из-за проблем с расчетами со стороны администрации ЗАТО. По поручению губернатора зампред правительства Ленар Нуриев, министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Игнатенко разбирались в ситуации. Однако проблемы с транспортной доступностью продолжаются.