Столетний почетный гражданин Екатеринбурга оказался в реанимации

По словам наших собеседников, во время вручения регалий почетного гражданина в августе текущего года Токарев попросил у главы Екатеринбурга Алексея Орлова путевку в санаторий, чтобы подлечить ноги. Его отправили в «Чусовское озеро». Там, по словам зятя Жоржа Токарева Александра, 100-летний ветеран упал и сломал шейку бедра. На следующий день его увезли в 14 отделение екатеринбургского Госпиталя ветеранов войн, где провели успешную операцию.
«Я готов был приходить хоть каждый день, хоть жить там — не пускали со ссылкой на карантин. Через четыре дня сказали забирать, выписывают. Приехал с машиной для перевозки, а Жорж Владимирович — в реанимации. Якобы ему резко поплохело. В реанимации провел 10−12 дней, потом перевели в обычную палату в том же отделении. Меня так и не пускали, хотя от начальника госпиталя Олега Забродина было распоряжение мне пропуск выписать. По телефону говорили, что состояние удовлетворительное, якобы Жорж Владимирович рассказывает истории о службе в Кремлевском полку. Связался с бывшим своим начальником Владимиром Говорухиным из Союза ветеранов Афганистана.
Тот сам позвонил в госпиталь — и тут же на следующий день Токарева перевели в 12 отделение (геронтология и гериатрия) в состоянии сильнейшего обезвоживания, с пролежнями по всему телу. Ни о каком удовлетворительном состоянии и рассказах о Кремлевском полке, конечно, и речи нет», — заявил зять Токарева.
Сейчас ветеран получает только искусственное питание, глотательный рефлекс отсутствует. Разговаривать он не может. Близкие считают, что медики приложили недостаточно усилий для спасения почетного гражданина. Представители ветерана пожаловались на происходящее в СУ СКР по Свердловской области. По некоторым данным, в четверг, 21 ноября, родственников Жоржа Владимировича планирует принять и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константин Мирошниченко.
Как прокомментировали ЕАН в пресс-службе минздрава Свердловской области, информация обязательно будет проверена. Однако по закону о врачебной тайне медики не могут давать никаких комментариев без согласия самого пациента или его законных представителей. Аналогичную позицию высказал начальник Госпиталя ветеранов войн Олег Забродин, добавив только, что необходимая помощь ветерану оказывается.
12 марта Жоржу Владимировичу исполнилось 100 лет. Родившийся в Свердловске Токарев к началу Великой Отечественной войны закончил 9 классов. На фронт ушли два его старших брата. Один, Василий, погиб в июне 1942-го. В том же году Жорж был призван в армию. В годы войны служил командиром отделения пулеметного взвода в полку специального назначения управления коменданта Московского Кремля. В составе Кремлевского полка был участником парада Победы в Москве в 1945 году. После войны работал даже телохранителем Сталина, а до демобилизации в 1950-м году участвовал в борьбе с националистическим подпольем в республиках Прибалтики, Молдавии, Закавказья.
После демобилизации Жорж Владимирович вернулся в Свердловск, окончил металлургический факультет УПИ, остался преподавать, защитил кандидатскую диссертацию, получил ученое звание доцента. Токарев подготовил к защите дипломных работ больше 250 студентов, опубликовал 100 печатных работ и получил более 30 авторских свидетельств на изобретения в области получения литых заготовок. После выхода на пенсию в 1996 году написал несколько книг-воспоминаний. В августе текущего года единогласным решением депутатов Екатеринбургской городской думы он был избран почетным гражданином уральской столицы.
Екатерина Землянская