Столетний почетный гражданин Екатеринбурга оказался в реанимации

«Я готов был приходить хоть каждый день, хоть жить там — не пускали со ссылкой на карантин. Через четыре дня сказали забирать, выписывают. Приехал с машиной для перевозки, а Жорж Владимирович — в реанимации. Якобы ему резко поплохело. В реанимации провел 10−12 дней, потом перевели в обычную палату в том же отделении. Меня так и не пускали, хотя от начальника госпиталя Олега Забродина было распоряжение мне пропуск выписать. По телефону говорили, что состояние удовлетворительное, якобы Жорж Владимирович рассказывает истории о службе в Кремлевском полку. Связался с бывшим своим начальником Владимиром Говорухиным из Союза ветеранов Афганистана.