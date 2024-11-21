Дождь, снег и метель ожидают казахстанцев 21 ноября

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, в северной половине — метели, передаёт BaigeNews.kz.
На севере, днем на востоке страны ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. На западе Казахстана сохранится погода без осадков.
21 ноября на большей части территории Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега.
По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, в северной половине — метели, передаёт BaigeNews.kz.
На севере, днем на востоке страны ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. На западе Казахстана сохранится погода без осадков.