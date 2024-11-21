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Дождь, снег и метель ожидают казахстанцев 21 ноября

21 ноября на большей части территории Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 65% 751 мм рт. ст. +10°
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, в северной половине — метели, передаёт BaigeNews.kz.

На севере, днем на востоке страны ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. На западе Казахстана сохранится погода без осадков.