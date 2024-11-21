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По поручению губернатора Хоценко школу в омском селе оборудовали новым компьютерным классом

Источник: РИА "Новости"

По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко школу в селе Курносово Большереченского района оборудовали новым компьютерным классом.

Решение помочь в оснащении сельского учебного заведения аппаратно-программным обучающим комплексом было принято во время встречи главы региона с жителями муниципалитета.

«Продолжаем создавать для наших детей современные образовательные пространства. Школу в селе Курносово Большереченского района оборудовали новым компьютерным классом. Решение мы принимали вместе с жителями на встрече. Ребята довольны, а это самое главное», — заявил Виталий Хоценко.

Как уточнили в пресс-службе омского облправительства, на создание многофункционального образовательного пространства по поручению Виталия Хоценко было направлено порядка 1 млн рублей.