По поручению губернатора Хоценко школу в омском селе оборудовали новым компьютерным классом

По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко школу в селе Курносово Большереченского района оборудовали новым компьютерным классом.
Решение помочь в оснащении сельского учебного заведения аппаратно-программным обучающим комплексом было принято во время встречи главы региона с жителями муниципалитета.
«Продолжаем создавать для наших детей современные образовательные пространства. Школу в селе Курносово Большереченского района оборудовали новым компьютерным классом. Решение мы принимали вместе с жителями на встрече. Ребята довольны, а это самое главное», — заявил Виталий Хоценко.
Как уточнили в пресс-службе омского облправительства, на создание многофункционального образовательного пространства по поручению Виталия Хоценко было направлено порядка 1 млн рублей.