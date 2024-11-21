По поручению губернатора Хоценко школу в омском селе оборудовали новым компьютерным классом

«Продолжаем создавать для наших детей современные образовательные пространства. Школу в селе Курносово Большереченского района оборудовали новым компьютерным классом. Решение мы принимали вместе с жителями на встрече. Ребята довольны, а это самое главное», — заявил Виталий Хоценко.