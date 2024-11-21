Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области произошел пожар после падения БПЛА на промышленный объект

Утром в четверг в Константиновском районе упал беспилотник.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области утром в четверг, 21 ноября, произошел пожар после падения беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Дрон упал в Константиновском районе. После чего произошел пожар на промышленном объекте.

— Дежурно-спасительные службы оперативно потушили возгорание на площади 5 квадратных метров. Никто не пострадал, — добавил Юрий Слюсарь.

Напомним, что в ночь на четверг, 21 ноября, в Мясниковском районе средствами ПВО был сбит один БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет.

А вечером во вторник, 19 ноября, до полуночи в небе над Ростовской областью было уничтожено четыре беспилотника. Два были сбиты в Усть-Донецком районе, еще два в районе Новошахтинска.