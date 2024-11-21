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Главные новости 21 ноября 2024 года

Последние новости за сегодня — 21 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 ноября 2024 года.

Песков назвал предварительные даты проведения прямой линии Путина

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал проведение прямой линии с президентом Владимиром Путиным в один из четвергов декабря. Общение с россиянами будет совмещено с пресс-конференцией главы государства.

В США допустили обмен ядерными ударами с другими государствами

Источник: РИА "Новости"

Представитель Пентагона Томас Бьюкенен заявил, что США не исключают обмен ядерными ударами с другими ядерными державами. Он отметил, что это возможно при условии, что часть арсенала сохранится для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.

Байден намерен списать долг Украины в $4,65 млрд

Источник: Reuters

Агентство Bloomberg рассказало о планах администрации президента США Джо Байдена списать часть долга Украины в размере 4,65 млрд долларов. Решение принято для усиления поддержки киевскому режиму.

Приклеенный скотчем банан на аукционе Sotheby’s продали за $ 6,2 млн

На торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby’s за 6,24 млн долларов было реализовано произведение «Комедиант» художника Маурицио Каттелана, представляющее собой банан, приклеенный сантехнической клейкой лентой к стене.

ЕКА представило новые высококачественные снимки Солнца

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало новые фотографии поверхности Солнца. Это самые точные и высококачественные из доступных на данный момент снимки. Они сделаны аппаратом Solar Orbiter.