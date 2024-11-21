Главные новости 21 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 ноября 2024 года.
Песков назвал предварительные даты проведения прямой линии Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал проведение прямой линии с президентом Владимиром Путиным в один из четвергов декабря. Общение с россиянами будет совмещено с пресс-конференцией главы государства.
В США допустили обмен ядерными ударами с другими государствами
Представитель Пентагона Томас Бьюкенен заявил, что США не исключают обмен ядерными ударами с другими ядерными державами. Он отметил, что это возможно при условии, что часть арсенала сохранится для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.
Байден намерен списать долг Украины в $4,65 млрд
Агентство Bloomberg рассказало о планах администрации президента США Джо Байдена списать часть долга Украины в размере 4,65 млрд долларов. Решение принято для усиления поддержки киевскому режиму.
Приклеенный скотчем банан на аукционе Sotheby’s продали за $ 6,2 млн
На торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby’s за 6,24 млн долларов было реализовано произведение «Комедиант» художника Маурицио Каттелана, представляющее собой банан, приклеенный сантехнической клейкой лентой к стене.
ЕКА представило новые высококачественные снимки Солнца
Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало новые фотографии поверхности Солнца. Это самые точные и высококачественные из доступных на данный момент снимки. Они сделаны аппаратом Solar Orbiter.