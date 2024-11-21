Подводный Дед Мороз и праздник шоколада: новогодние елки 2024−2025 в Воронеже

Альпака-елка: путеводная звезда (6−12 лет, по билетам и для организованных школьных групп). Полуторачасовое театрализованное представление с элементами квеста и экскурсией в парк альпак. При подготовке к Новому году в парке альпак происходит неприятная случайность. Смотрители разбивают самое главное елочное украшение — звезду, которая указывает путь в парк для Папы Ноэля. Для того чтобы раздобыть новое украшение и помочь волшебнику добраться в парк, ребятам нужно будет найти новые лучи от звезды и собрать ее заново. Елки проходят в парке «Белый колодец».