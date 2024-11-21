Подводный Дед Мороз и праздник шоколада: новогодние елки 2024−2025 в Воронеже

До Нового года осталось чуть больше месяца. И на праздничные представления билеты тают на глазах: в театрах остались лишь единичные места. Но «Комсомолка» собрала целый гид, куда еще можно сводить ребенка на елку! Так что без представления ваши чада не останутся.
КУДА СВОДИТЬ РЕБЕНКА НА ЕЛКУ В ВОРОНЕЖЕ.
ОПЕРНЫЙ: «Дюймовочка», «Нарцисс и Незабудка».
На новогодних каникулах в театре оперы и балета покажут несколько музыкальных спектаклей. А перед представлением всех ждет новогодняя интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой у елки. Начало интермедии в 12.00, а самого спектакля в 12.30.
2 января музыкальная сказка «Аленький цветочек» (6+). Спектакль создан по мотивам известного произведения Сергея Аксакова о купеческой дочке, которая нашла свое счастье благодаря алому цветку из заколдованного сада.
3 января музыкальная сказка «Людвиг и Тутта» (6+). Добрый мюзикл создан по мотивам известной повести шведского писателя Яна Экхольма «Людвиг четырнадцатый и Тутта Карлсон».
4 января музыкальная сказка «Нарцисс» и Незабудка" (6+). Это волшебная история, в которой самовлюбленный Нарцисс не сумел сразу оценить преданную скромную Незабудку, выросшую с ним на клумбе. И только встречи с Розой, Фиалкой и Вьюнком помогут ему понять, что такое настоящая дружба и как важно отличать искренние чувства от хитрости и притворства.
6 января балет-сказка в одном действии «Дюймовочка» (0+). Премьера истории о трогательной крошке Дюймовочке, которую написал датский сказочник Ганс Христиан Андерсен.
8 января балет «Дюймовочка» покажут в 11.00 (0+).
Людвиг и Тутта, фото Воронежского ТОБ.
КИДБУРГ: елки, квесты, игры.
Город профессий КидБург в канун Нового года превращается в город чудес. Здесь запланированы праздничные программы для детей разного возраста: увлекательные интерактивы и квесты с героями, а в завершении каждой программы знакомство с профессиями на игротеках.
фото КидБург.
Сказочный мини-спектакль «Переполох у елки» (2−3 года) в Мягком музее для малышей и их родителей. Формат камерной елки подходит для первого знакомства с Дедом Морозом. Каждому ребенку подарок от главного Волшебника.
Елка «На неведомых дорожках» (4−6 лет) с веселым сюжетом, героями, играми и подарком на память. Ребятам предстоит отправиться в сказочное приключение, чтобы помирить, наконец, Дедушку Мороза с нестареющей Бабой Ягой.
Квест «Новый год без опасности, или Тайна похищенной личности» (7−10 лет). В нем можно поучаствовать как самостоятельно, так и прийти всем классом, чтобы помочь Деду Морозу победить хакеров, сразиться с нейросетью и выявить шпионское оборудование.
Диско-программа «Вперед в прошлое» (7−10лет) для самых активных музыкальных фанатов. Все лучшее из эпохи 80-х и современные тренды. Программа предназначена для самостоятельного и коллективного посещения.
Подробности, билеты и бронирование для групп.
фото КидБург.
ОКЕАНАРИУМ: Дед Мороз под водой и в розыске.
Воронежский океанариум подготовил пять новогодних программ с любимыми героями, бумажной дискотекой и подводным Дедом Морозом в окружении удивительных обитателей со всего света!
фото Воронежского океанариума.
Для самых маленьких (2−3 года) — программа «Сказка под елкой». В праздник входит интерактивное представление, мягкая игрушка в подарок и посещение океанариума.
«Чудесатый Новый год» (для детей 4−6 лет): интерактив, сладкий сувенир, мастер-класс, бумажная дискотека, представление с подводным Дедом Морозом, посещение океанариума.
«Дед Мороз в розыске» (7−10 лет) — интерактив, бумажная дискотека, представление с подводным Дедом Морозом, посещение океанариума.
«Новогодний Куш» (для детей 7−10 лет для коллективного посещения). В праздник входит: интерактив, бумажная дискотека, представление с подводным Дедом Морозом, посещение океанариума.
«Джекпот на Новый год» (11−12 лет для коллективного посещения): командный квест, бумажная дискотека, игра «Крокодил» с подводным Дедом Морозом, посещение океанариума.
Подробности, билеты и бронирование для групп.
фото Воронежского океанариума.
ПАРК АТТРАКЦИОНОВ: индивидуальные интерактивные программы и челленджи для целого класса.
Парк аттракционов Сити-парка «Град» — место новогоднего драйва! Здесь посетителей ждут 26 аттракционов, 130 игровых симуляторов и увлекательные новогодние программы.
фото Парка аттракционов.
Интерактивные представления для индивидуального посещения: «Новогодик. Сахарное противостояние» (4−6 лет) и «Здрасьте, сласти, Новый год» (7−10 лет). В программы входит интерактив, бумажная дискотека и сладкий сувенир.
А для классов и организованных групп от 20 человек в Парке аттракционов проводятся захватывающие квесты, полные челленджей, головоломок, и, конечно, головокружительных катаний: «Испечь за 60 минут» (7−10 лет), «Кошмар перед Новым годом» (12+), «Парк, нуга и 2 печеньки» (11−13 лет). В программы входит часовой квест, коллективные катания на аттракционах и сладкий сувенир.
Подробности на сайте.
фото Парка аттракционов.
НОВОГОДНИЕ ПРОГРАММЫ СТУДИИ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ BIG PARTY.
Сон в зимнюю ночь (0−6 лет). Спектакль-игра для самых маленьких. Главной героине приснится волшебный сон. Вместе с девочкой ребята помогут Снежной фее спасти Новый год. Малышей ждет завораживающий театр теней, они будут рисовать морозные узоры на окнах, петь, танцевать, сочинять музыку и сказки, играть в снежки, а в финале случится волшебное превращение! В программе (1 час 15 минут) живая музыка, сенсорные игры, подвижные интерактивы, малышей до 3 лет поздравит Снегурочка, а 4−6 лет — Снегурочка и Дед Мороз. Елки проходят на ул. Комиссаржевской, 15а.
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фото BIG PARTY.
Тайна шоколадной фабрики. Новые главы (6−12 лет, по билетам и для организованных школьных групп). Интерактивная елка. Участников ждут невероятные двухчасовые приключения вместе с эксцентричным кондитером и сладкоежкой Вилли Вонка и его помощниками Умпа-лумпами. Но где сладости, там и гадости: на шоколадной фабрике встал сладкий конвейер! Ребята примут участие в устранении неполадок, посетят Ореховые, Карамельные и Изобретательные цеха, восстановят удивительные рецепты Вилли Вонки — например, «Невидимые ореховые батончики для поедания в классе», «Сахарное печенье для лечения больных зубов». И шоколадная фабрика снова заработает! Елки проходят в спортивном центре «Гран-При» (ул. Ворошилова, 1а).
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фото BIG PARTY.
Северные сказки от хаски: заполярный переполох (6−12 лет, по билетам и для организованных школьных групп). Театрализованное представление с элементами квеста и экскурсией в «Ошка» парк. В северной деревне случился настоящий новогодний переполох! По случайности волшебный посох заполярного Деда Мороза, Чысхаана, попал в руки снежного человека! Хоть йети и добряк, но возомнил себя великим магом и натворил дел: перевернул все вверх дном, превратил директора парка в собаку! За полтора часа гости помогут йети восстановить порядок и вернуть директору человеческий облик. Елки проходят в парке «Белый колодец».
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фото BIG PARTY.
Альпака-елка: путеводная звезда (6−12 лет, по билетам и для организованных школьных групп). Полуторачасовое театрализованное представление с элементами квеста и экскурсией в парк альпак. При подготовке к Новому году в парке альпак происходит неприятная случайность. Смотрители разбивают самое главное елочное украшение — звезду, которая указывает путь в парк для Папы Ноэля. Для того чтобы раздобыть новое украшение и помочь волшебнику добраться в парк, ребятам нужно будет найти новые лучи от звезды и собрать ее заново. Елки проходят в парке «Белый колодец».
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фото BIG PARTY.
МАДАГАСКАР: Дед Мороз и мастер-классы.
15 декабря на территории семейного отдыха «Мадагаскар» откроется новогодняя резиденция Деда Мороза. Здесь есть все для празднования зимнего торжества: бесплатный каток и ледяная горка, большое количество тематических фотозон, новогодняя программа для взрослых с праздничным меню и анимационная программа с мастер-классами, Дед Морозом и Снегурочкой.
Праздники для организованных групп от 15 человек будут проходить ежедневно в 12.00 до 15 января. Самостоятельно воронежцы могу сходить на новогоднюю программу по воскресеньям.
Подробности.
фото Мадагаскар.
ЛЕСНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА ЧЕРНОЗЕМЬЯ: квест и чай с пряниками.
В парке Нелжа. Ру подготовили несколько новогодних программ для детей разных возрастов.
Лесную резиденцию Деда Мороза Черноземья можно посетить с 1 декабря по 31 января. Новогодняя программа для семейного посещения (5+) включает интерактив со сказочными героями, иллюзионное шоу, мастер-класс по росписи пряника, катание с горки и чаепитие. И, конечно, встречу с Дедом Морозом Черноземья.
фото Нелжа. Ру.
Детективное агентство Деда Мороза (10+) будет работать с 1 декабря по 31 января. Для участников приготовили новогоднее квест-приключение. Нелжа. Ру — настоящий портал в мир сказок и тайн. В волшебном лесу ребят ждут испытания, им предстоит разгадать множество загадок. На помощь им спешат герои вселенной Гарри Поттера. А наградой участникам станет встреча с Дедом Морозом Черноземья.
фото Нелжа. Ру.
Малышковая гостиная Деда Мороза Черноземья (дети 0−5 лет и родители) ждет гостей с 14 декабря по 12 января. Для самых маленьких в Нелжа. Ру подготовили уютный и теплый кукольный спектакль с развивающими играми, интересными заданиями, новогодними танцами. После программы гостей ждет чаепитие со сладостями.
Подробности.
фото Нелжа. Ру.