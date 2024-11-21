Всё темнее и темнее: В конце осени, когда нет света, без свечей не обойтись — где в Кишиневе не будет электроэнергии в четверг, 21 ноября

Поставщик сообщает об отключении электроэнергии по следующим адресам.
Кишинев, сектор Ботаника.
- ул. Пэдурий, 8 с
09:10—16:15.
Коммуна Бачой.
- ул. Аэропорт, Александру Хашдеу, Бэчой, Богдан Петричеику Хашдеу, Кишиневская, Чимпией, Космотнавтов, Дечебал, Думбрава, Энтузиаштилор, Григоре Уреке, Хлобень, Независимости, Ион Некулче, Исмаил, Юрий Гагарин, Михай Эминеску, Николае Титулеску, Оана, Пэчий, Плугарилор, Примэвэрий, Ренаштирий, Ревака, Святая Елена, Святой Николай, Штефан чел Маре ши Сфынт, Унирий, Василе Лупу, с 09:00 до 17:00.
село Фрумушика.
- ул. Космонаутилор, Думбрава, Фрумушика, Ион Ватаману, Лозиоара, Пэшунилор, Плугарилор, Сфатул Цэрий, Сфынта Елена частично, с 09:00 до 17:00.
Буюуканы.
- ул. Албишоара 6, 8, 10, 12, 14, бульвар Димитрия Кантемира. 1, 3/2, 12−14 с 08:50 до 16:50.
Центр.
- ул. Василе Александри 56, 64−70, 99−105, Вероника Микле 5 с 10:00 до 17:30.
Чеканы.
- ул. Николае Милеску Спэтару 7, 7/1, 7/3, 8/1, 8/2, 8/4, 8/5, 9, 9/1, 9/3, 9/4, 11/2, Петру Заднипру 9, 15/5, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21 с 09:20 до 13:00.
- ул. Алеку Руссо, Мирча чел Батрын 4/3, 4/4, ⅘, 6, 8/2 с 13:00 до 17:00.
Вадул луй Водэ.
- ул. Александру чел Бун, Дмитрий Кантемир, Георге Асаки, Ион Солтис, Лилиакулуй, Михаил Садовяну, Сфынтул Думитру, Унирий, Влад Цепеш, Волунтарилор частично, с 09:30 до 13:00.
Рышкановка.
- ул. Андрея Доги 28, 28/1, 28/2, 32/1, 36, Тудор Владимиреску 1/1, ½, ⅓, ¼, ⅕ во временном интервале с 09:15 до 17:00.
- ул. Албишоара 72/2, 72/3, 76/1, Крамей 11−13, 22, ул. Крамей 3-ла 4, 9, 15, 9, 16 −30, Ивана Заикина 58, 64, 70−84, Мовила луй Бурчел 9, 23, 27, 35, 35А, 39−51 с 09:00 до 17:00.
- ул. Михаила Садовяну, 40,
36 °FНиколае Сулак с 13:00 до 17:00.
Ставчены.
- ул. Аве Мария, Буковина, Илие Фулга, Николае Сулак, Сперанцей, Стежарилор, Тейлор, Виктория частично, с 13:00 до 17:00.