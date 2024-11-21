Каток в Парке Горького откроется 29 ноября

Каток займет более 16 тысяч квадратных метров, на нем воссоздадут атмосферу небольшого города. На коньках можно будет прокатиться вокруг чаши Фигурного фонтана, на центральной и боковых аллеях. Гостей ждет яркая иллюминация, центральным элементом которой станет пирамида из двух десятков лайтбоксов в чаше фонтана. На ее гранях будут транслировать изображения, связанные с темой зимы.