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На дороге Самара-Уфа-Челябинск «четырнадцатая» дважды попала в аварию: есть пострадавший

Под Уфой в ДТП с ВАЗ-2114 пострадал водитель Lada Granta.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 21 ноября, под Уфой в ДТП пострадал человек. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на 1475 километре дороги Самара-Уфа-Челябинск. 25-летний мужчина за рулем Lada Granta врезался в впереди стоящую после ранее случившейся аварии ВАЗ-2114, внутри которого не было ни водителя, ни пассажиров.

После происшествия водитель «Гранты» обратился в больницу, после оказания медицинской помощи его отпустили. По факту ДТП началось разбирательство.

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