Из-за угрозы безопасности: одну из улиц перекроют в Минске

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Власти белорусской столицы приняли решение на определенном участке города изменить организацию дорожного движения, это предусмотрено решением Минского горисполкома № 4335 от 15 ноября, которое официально опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.
Речь идет об участке по улице Ваупшасова от здания № 26 до здания № 40. Там с 01:00 до 05:00 будет временно запрещено движение транспортных средств и самоходных машин в период с 21 по 26 ноября.
Это решение власти Минска объясняют «угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан».
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
Ремонт путепровода.
Ранее директор «Гордорстроя» Сергей Панев проинформировал, что путепровод на пересечении МКАД и улицы Ваупшасова в Минске планируют реконструировать и добавить дополнительные полосы.
Он пояснил, что это необходимо, чтобы избежать транспортных заторов, которые раньше там образовывались в час пик.
По словам руководителя профильного предприятия, проектная документация для этого объекта будет разработана в течение полугода.