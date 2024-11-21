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Из-за угрозы безопасности: одну из улиц перекроют в Минске

В столице транспорту будет запрещено ездить по улице Ваупшасова, но эти ограничения будут временными.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Власти белорусской столицы приняли решение на определенном участке города изменить организацию дорожного движения, это предусмотрено решением Минского горисполкома № 4335 от 15 ноября, которое официально опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

Речь идет об участке по улице Ваупшасова от здания № 26 до здания № 40. Там с 01:00 до 05:00 будет временно запрещено движение транспортных средств и самоходных машин в период с 21 по 26 ноября.

Это решение власти Минска объясняют «угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан».

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

Ремонт путепровода.

Ранее директор «Гордорстроя» Сергей Панев проинформировал, что путепровод на пересечении МКАД и улицы Ваупшасова в Минске планируют реконструировать и добавить дополнительные полосы.

Он пояснил, что это необходимо, чтобы избежать транспортных заторов, которые раньше там образовывались в час пик.

По словам руководителя профильного предприятия, проектная документация для этого объекта будет разработана в течение полугода.